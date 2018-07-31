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31 Temmuz 2018 13:52

Bağışlar Arakan’a umut olacak

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Arakan’da yaşayan Müslümanlar’ın su ihtiyacını karşılamak amacıyla Hayat Ağacı Derneği’nin, su kuyusu, bambu ev ve banyo yaptırdığını söyledi.

Bağışlar Arakan’a umut olacak

31 Temmuz 2018 13:52


Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Belediye Başkanı Sami Aydın ile bu konuda bir görüşme yaptığını belirterek, Arakan’da acil ihtiyaçların karşılanması için kendisine yetki verdiğini ifade etti. Konuyla ilgili yapılan araştırmada önceliklerin belirlendiğini belirten Özaydın, ülke dışında yaşayan Müslümanlara da yardım eli uzatmanın dini bir görev olduğunu ifade etti.


Diğer yandan Arakan kamplarında yaşayan Müslümanlar için her biri 370 dolar olan 10 adet küçük su kuyusu, tanesi bin 100 dolar olan 5 adet büyük su kuyusu, tanesi 150 dolardan 10 adet bayan banyosu ile tanesi 200 dolardan 10 adet bambu ev yapılacak.




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