Bakan Yılmaz oyunu Sivas’ta kullandı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, oyunu seçim bölgesi Sivas’ta Esenyurt Mahallesi’nde bulunan Ahmet Türksever İlköğretim Okulundaki 2116 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, ittifak ortakları MHP ve muhalefet partisi CHP’nin yönetici ve seçmenlerine teşekkür etti. Herkesi oy kullanmaya davet eden Yılmaz, “Aziz milletimize teşekkür ediyorum. Az önce sayın valimiz söyledi. Bir saat içerisinde yüzde 15 oyu kullanılmış bir seçim sürecinde bu aziz milletimiz, egemenliğin sahibinin kendisi olduğunu, ülkenin sahibinin kendisi olduğunu, bu ülkeye ve bu demokrasiye kendisinin sahip çıkacağını oyları ile gösterdi. Bundan dolayı oy kullanan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca seçim sürecinde başta ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi’nin değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu sürecin sağlıklı ve huzurlu geçmesinde büyük katkıda bulundular. Yine Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy vermiş kardeşlerime ve yöneticilerine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu seçimde Sivaslı hemşehrilerimin tümünü,istisnasız oy kullanmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Yılmaz, oy vermek için sandık başına gelen görme engelli yaşlı bir bayanın ise elini öptü.

Sivas’ta ilk bir saatte oyların yüzde 15’i kullanıldı

Sivas’ta seçmenler sandık başına gitmek için erken davrandı. İlk bir saat içerisinde oyların yüzde 15’i kullanıldı. Yürüme zorluğu çeken yaşlıların kiminin koltuk değnekleri yardımı ile kiminin yakınlarından destek alarak sandık başına gittikleri görüldü.