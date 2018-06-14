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14 Haziran 2018 15:55

Bakan Yılmaz şehitlerin mezarlarını ziyaret edip, karanfil bıraktı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas’ta Garnizon ve Polis Şehitliği’ni ziyaret ederek şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Bakan Yılmaz şehitlerin mezarlarını ziyaret edip, karanfil bıraktı

14 Haziran 2018 15:55


Bakan Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte Arefe Günü Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan Garnizon ve Polis şehitliklerini ziyaret etti. İlk olarak Garnizon Şehitliği’ni ziyaret eden Bakan Yılmaz ve beraberindekiler, edilen duanın ardından şehit askerlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit aileleriyle de yakından ilgilenen Yılmaz, başsağlığı diledi. Buradan Polis Şehitliği’ne geçen Bakan Yılmaz ve beraberindekiler, burada da şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Ziyarette şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.




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