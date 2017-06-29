Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, memleketi Sivas’ta sendika temsilciliklerini ziyaret etti. HAK-İŞ Sivas Şubesi ziyareti sırasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz, ’taşeron işçilerin kadro alması’ konusuna değinerek "Gerek sayın Başbakanımız gerekse Cumhurbaşkanımız her ne demişse yerine getirmiştir. Bu taşeron konusuyla ilgili de muhakkak ki Başbakanımızın talimatı var. Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını tamamlıyor. Çalışmaları tamamlanması doğrultusunda talimat var. İnşallah o tamamlandığında milletin huzuruna gelecek. Biz ne söz vermişsek mutlaka yerine gelmiştir. Ama oradaki bir zamanlama problemi vardı. O da inşallah bakanlıklarımızın ortak çalışması ile çözümlenecektir" şeklinde konuştu.

"Problemler mezarlıkta biter"

Yılmaz, insanlık var oldukça problemlerinde var olacağını, idarecilerin görevinin ise bu problemleri çözmek olduğuna vurgu yaparak "Bugünümüz kesinlikle dünden daha iyi. Problemlerimiz var sıkıntılarımız var. Problemi olmayan ülke var mı? İngiltere’nin bir problemi olmadığı mı düşünülüyor. İtalya’nın bir problemi olmadığı mı düşünülüyor. İspanya’nın bir probleminin olmadığı mı düşünülüyor. Almanya’nın problemi yoktur denebilir mi? Hemen yanımızdaki Yunanistan’ın problemi yok denebilir mi? Dolayısı ile problemlerimiz var ama bizler de o problemleri çözmek için varız. Ne zaman problem biter. Mezarlıkta problem biter. Toplumlar yaşadığı sürece, milletler var olduğu sürece problemlerde olacak. Ancak yöneticiler de bu sorunla çözmek için vardır. İnşallah Türkiye’nin yarını daha iyi olacaktır" dedi.

"Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecek"

Bakan Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasındaki mülakat sisteminin kaldırıldığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Sözleşmeli öğretmen alımında mülakatların kaldırılacağı yönünde bir açıklama yapmadım. Bakanlığımızda da hiç kimse yapmadı. Ama birileri kalksın diyor. Ama söyledikleri bizim görüşümüzü yansıtmıyor. Aksine Sağlık Bakanlığında da biliyorsunuz sözleşmeli sağlık personeli alımı başlatıldı. Dolayısı ile de böyle bir şeyi kaldırmayı düşünmüyoruz. Aksine bunun daha objektif kriterler ile nasıl herkes ikna edilir şeklinde sayın Başbakanımızın talimatı var. Sözleşmeli öğretmen uygulamamız devam edecektir. Üzerinde durduğumuz bu sözleşmeli uygulamasının daha objektif kriterler içerisinde mülakat yoluyla yapılmasının sağlanmasıdır" dedi.

"2 Temmuz’lar yaşanmasın"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Madımak olaylarının yıl dönümünün yaklaşması dolayısıyla birlik ve beraberlik çağrısında bulunup şunları söyledi:

"Rabbim bu millete bir daha 2 Temmuz’u göstermesin. Ama Türkiye’nin gücü birliğinden, beraberliğinden ve kardeşliğinden geçer. Türkiye’de 7 milyona yakın Sivaslı yaşıyor. 80 milyon Türkiye’nin birlik ve beraberlik içerisinde olduğu zaman bu ülke üzerinde plan yapmak isteyenlerin, bu ülkeyi aksatmak isteyenlerin amaçlarına ulaşamayacağını düşünüyorum. Ben 2 Temmuz’da hayatını kaybedenlere Rabbim’den rahmet diliyorum. O olaydan dolayı mağdur olanlara da Rabbim yardımcıları olsun diyorum. Biz bir olursak, beraber olursak, kardeş olursak Türkiye’yi daha aydınlık yarınlara ulaştıracağız. İnşallah bir daha Türkiye’nin hiçbir yerinden böyle 2 Temmuzlar yaşanmasın diyoruz."