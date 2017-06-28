Bakan Yılmaz, TEOG’da dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Bakan Yılmaz, Gürün Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Fatih Özdemir’den bilgi aldı. Yılmaz ziyaretinde, TEOG sistemi ikinci dönem ortak sınavında dereceye giren 5 öğrenci ile Türkiye Masa Tenisi Turnuvası’nda Özürlüler Grubunda Türkiye 2’ncisi olan Şeyda Toprak’a altın hediye etti.

Gürün Kaymakamlığı Şeref Defterini imzalayan Bakan Yılmaz, daha sonra ilçenin önemli turizm mekanları arasında yer alan Şuğul Kanyonu’nda incelemelerde bulundu. Gürün’de taziye ziyaretlerinde de bulunan Bakan Yılmaz, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Bakan Yılmaz’a Gürün ziyareti sırasında Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi eşlik etti.