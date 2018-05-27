Bakan Yılmaz: “Tepeden bakmak bu partilerin DNA’larında var”

Yılmaz, cumhurbaşkanını seçme hakkının halktan geri alınmak istendiğini belirterek, "Bu partilerin genetiğinde var, DNA’larında var. Her zaman millete tepeden baktılar. Ne zaman ellerine fırsat geçtiyse hep milletin elindeki hakları geri aldılar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, memleketi Sivas’ta AK Parti aday tanıtım programında konuştu. Yılmaz, milletin elinden cumhurbaşkanını seçme hakkını almak isteyenler olduğunu belirterek, “Lider ülke Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile güçlü, etkin ve demokratik bir yönetime kavuşacaktır. Bugün Anadolu insanının hakkını, hukukunu ve demokratik kazanımlarını savunan parti AK Parti’dir. İnsanımızın canı pahasına bedel ödeyerek elde ettiği değerleri, hak ve özgürlükleri bugüne kadar savunduk, bugünden sonra da hep birlikte savunmaya devam edeceğiz. Halkı yetersiz görenler var. Nereden belli. Biz hükümeti kurma yetkisini millete verdik. Bugün cumhurbaşkanı adayı olanlar, ‘bu hakkı milletten geri alacağız’ diyorlar. Niçin geri alıyorsun? Bu millet seni seçerken iyi de kendi hükümetini kurup, kendi cumhurbaşkanını seçerken yanlış mı yapar? Bunlar kendilerini bu ülkenin sahibi olarak gördükleri için böyle yapıyorlar. Halkın bir hakkının olmadığını düşünüyorlar. Kullanacakları hakları da ancak kendileri izin verirse kullanabileceklerini düşünüyorlar. Oysa siz geçtiğimiz referandumda ‘hükümeti biz kuracağız’ dediniz. Hakkınızdır. Egemenliğin sahibi millettir. Bu millet kendi hakkına sahip çıktı. Şimdi diyor ki ‘bu hakkı bu milleten alacağım’ diyor. Sana bu hakkı kim verdi? Millete sormadan bu hakkı alamazlar. Biz milletimize güveniyoruz. Bu partilerin genetiğinde var, DNA’larında var. Her zaman millete tepeden baktılar. Ne zaman ellerine fırsat geçtiyse hep milletin elindeki hakları geri aldılar. Ama millet hakkını veren tek parti AK Parti oldu” dedi.

"28 Şubat hayali kuranlar, hayal kurmaya devam edecek"

Bakan Yılmaz, Türkiye’de 28 Şubat hayali kuranların hayal kurmaya devam edeceğini ifade ederek, “Kendilerini bu ülkenin sahibi gören seçkinlerin yeni 28 Şubat hayallerine son vermek için 24 Haziran seçimlerini iyi değerlendirmemiz lazım. Ben yeni 28 Şubat hayallerine son verelim dediğim zaman, ola ki içimizden bazıları ‘halen 28 Şubat mı kaldı’ diyebilirler. Bir cumhurbaşkanı adayı, ‘Eğitim sistemi nasıl olmalıdır’ sorusuna şu şekilde cevap veriyor; ‘Okul öncesi bir yıl olacak, sonra da 8 yıl kesintisiz olacak.’ Ne demek bu? İmam hatip ortaokullarını kapatacağım demek, meslek eğitiminin yolunu kapacağım demek, Türkiye’de kimse hafız olmasın demek, Kur’an öğrenimi 15-16 yaşından sonra başlasın demektir. Bu 28 Şubat’ın tekrar günümüze taşınması demektir. Günümüzde tekrar hortlamasına fırsat verilmesi demektir. 28 Şubat hayalini görenler siz daha çok hayal görmeye devam edersiniz. Yeter ki hak bu milletin birliğini, dirliğini daim kılsın” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından AK Parti’nin 27. Dönem Sivas milletvekili adayları tanıtıldı.