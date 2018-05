Bakan Yılmaz: "Yedi düvelin çağdaş versiyonları var"

Şuanda Azerbaycan’ın 20 yeri işgal altında Karabağ bizim toprağımız, bizim vatanımızın bir parçasıdır. Ama olur devletler, milletle imtihandan geçer. Bu Azerbaycan’ın, Türkiye’nin, Türk milletinin bir imtihanı. Yedi düvelin çağdaş versiyonları var ama kaç sene geçerse geçsin Karabağ, Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Bağımsız Azerbaycan’ın bir parçası olmaya bundan sonrada devam edecektir" dedi.

Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karşıyaka Çamlık Mesire Alanı’na ’Azerbaycan Karabağ Parkı’ isminin verilmesi, 30 şehidin isminin yer aldığı Azerbaycan-Karabağ Şehitlik Anıtı’nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Mesire alanındaki çok amaçlı sosyal tesislerde gerçekleşen açılışa Bakan Yılmaz’ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer il protokolü üyeleriyle vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan’ın Türkiye’nin kardeşi olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz,"Azerbaycan’ın derdi derdimiz sevinci sevincimizdir. Şuanda Azerbaycan’ın 20 yeri işgal altında Karabağ bizim toprağımız, bizim vatanımızın bir parçasıdır. Ama olur devletler, milletle imtihandan geçer. Bu Azerbaycan’ın, Türkiye’nin, Türk milletinin bir imtihanı. Yedi düvelin çağdaş versiyonları var ama kaç sene geçerse geçsin Karabağ, Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Bağımsız Azerbaycan’ın bir parçası olmaya bundan sonrada devam edecektir. Nereden belli. Çünkü bu topraklar için kanını verenler var. O topraklar içini canını verenler var. Toprak için can verenler, şehit verenler varsa orası ilelebet vatandır. 1071’den bu yana bu toprakların her karışı adeta sıksan şüheda fışkıracak, toprağı sıksan kan akacak. Dolayısıyla her karışında ve bu gördüğünüz coğrafyadaki tümseklik şehitlerin kanında, etinden, kemiğinden oluşmuş tümseklerdir. Onlar olduğu sürece ve vatanı için, bayrağı için, değerleri için can vermeye hazır olanlar olduğu sürece inşallah Türk dünyası bağımsız yaşayacaktır. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Bu birlik ve beraberlik olduğu sürece aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun ve diz çöktüreceğimiz hiç kimse olmaz. En zor dönemlerde yenilmez armadaya sahip olduğunu düşünenler yedi düvelle birlikte Çanakkale’ye geldiklerinde nasıl arkalarına bakarak gittiklerini gördük. Birliği, beraberliği ve kardeşliği arttırmalıyız. Ne zaman bir oluruz, beraber oluruz, kardeşliğimizi arttırırız Çanakkale zaferi gibi zaferler bizimdir. O halde yapmamız gereken tek şey ayrılıkları, gayrılıkları teferruatı bir yere bırakmak, bir olmak, beraber olmak, kardeş olmak birlikte Türkiye olmak, birlikte Türk dünyası başarabilmek lazım" dedi.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ise,"Azerbaycan Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünde güzel Sivas’ımızda Azarbaycan-Karabağ Parkı’nı açarak bütün kurucu dedelerimizin ruhunu şad etmiştir. Çanakkale’den İstiklal Mücadelesi’ne, Azerbaycan Cumhuriyet’inin kurulmasına kadar hizmetleri olan bütün dedelerimizin ruhu şad olmuştur ben bunun için teşekkür ediyorum. 8 Mayıs Karabağ’ın kalesi Şuşa’nın işgali günüydü. Böyle bir günün yıl dönümünde burada Karabağ’ın adını taşıyan bir parkın açılışının yapılması aslında Sivas’tan dosta, düşmana dünyaya verilen bir mesajdır" diye konuşu.

Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz ve beraberindekiler sosyal tesislerin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Azerbaycan-Karabağ Şehitlik Anıtı’nın açılışına geçildi. Burada her iki ülkenin milli marşları okunarak bayrakları göndere çekildi. Daha sonra Bakan Yılmaz ve Milletvekili Paşayeva anıtın açılışını yaptı.