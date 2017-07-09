Bakan Yılmaz, yeni evlenen çifte mutlu evliliğin sırlarını verdi

Evlenen çifte mutlu yuvanın sırlarını veren Bakan Yılmaz, “Muhabbet nazarıyla bakan kusur görmez. Birbirinize muhabbet nazarıyla bakarsanız kusur görmezsiniz. Büyük kusurları küçültürsünüz. Küçük kusurları da görmezsiniz. İnşallah uzun ince bir yol olan evlilikte de menzile yüz akıyla varırsınız” dedi.

Bakan Yılmaz, Sivas temasları kapsamında Kangal ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak Parkı’nın açılışına katıldı. Yılmaz parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek şehitlere rahmet diledi. Parka gelenlerin şehidi anacaklarını söyleyen Bakan Yılmaz, "Fatiha okuyacaklar, rahmet dileyecekler. İnşallah şehit ve şehit olma ruhu bizim içimizde yaşadığı sürece hiç şüpheniz olmasın son ocak sönene kadar bu bayrak inmez, bu ezan dinmez ve bu topraklarda ebediyen hür ve bağımsız yaşarız" dedi. Konuşmanın ardından Yılmaz ve beraberindeki Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk parkın açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Kangal’dan Sivas merkeze gelen Bakan Yılmaz yabancı dil üzerine eğitim veren dershaneyi ziyaret etti. Dershaneyi gezen Yılmaz yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yılmaz daha sonra Sivas Radyo Televizyonu (SRT) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasdemir’in oğlunun Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Balo ve Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine katıldı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın kıydığı nikahta Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin ve Selim Dursun ile birlikte nikah şahitliği yapan Bakan Yılmaz, Öznur Karaköse ve Bilal Hasdemir çiftine tavsiyelerde bulunarak, "Muhabbet nazarıyla bakan kusur görmez. Birbirinize muhabbet nazarıyla bakarsanız kusur görmezsiniz. Büyük kusurları küçültürsünüz. Küçük kusurları da görmezsiniz. İnşallah uzun ince bir yol olan evlilikte de menzile yüz akıyla varırsınız. Menzile yüz akıyla varmanın şartı kul hakkına riayet etmektir. Öncelikle her iki kimse yan yana bulunacak üç adım yol yürüyecek veya bir oda da bulunacaksa mutlaka kul hakkı söz konusu olur. Kızımız ve oğlumuz kul hakkına riayet ederse o zaman yük aklıyla menzile varırsınız. Diliyorum ömür boyu aşkınız, heyecanınız daim olsun" dedi. Yılmaz, evlilik cüzdanını geline verdi.

Bakan Yılmaz, düğün töreninin ardından kentten ayrılarak karayolu ile Ankara’ya hareket etti.