Bakanlığa fincanlar Sivas’tan gitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeoğlu’nun Mart ayında katılımıyla açılan Bahtiyarbostan Özgecan Kültür ve Yaşam Merkezinde açılışın ardından Bakan Sarıeoğlu merkezi gezdiği sırada merkezde kursiyerler tarafından yapılan kahve fincanları çok beğendi. Bakan Sarıeroğlu bakanlık için kahve fincan takımı siparişi verdi. Kursiyerler tarafından ilk etapta hazırlanan 36 takım bakanlığa gönderildi. Ücretleri kursiyerlere dağıtılan fincan takımlarından bakanlık ikinci kez sipariş verdi. Kursiyerler yeni siparişleri hazırlamak için çalışmalara başladı.

Bahtiyarbostan Özgecan Kültür ve Yaşam Merkezi Kurs Hocası Aslı Alkan, giden siparişlerin çok beğenildiğini ve yenilerinin sipariş edildiğini söyledi.

Fincan takımlarından gelen paranın kursiyerlere dağıtıldığını belirten Alkan "Bahtiyarbostan Özgecan Hanımlar Kültür ve Yaşam Merkezi’nin açılışı sırasında Ankara’dan bakanla buraya gelen heyet açılış sırasında bizim tepsilerimizi özellikle de bakanımız Jülide Sarıeroğlu çok beğendiler ve bu tepsilerden kendileri de almak istediklerini belirttiler. Biz de bunu kursiyerlerimizle birlikte yapabileceğimizi, onların isteklerini karşılayabileceğimizi söyledik ve başladık. 36 tane kahve tepsilerinden sunum tepsilerinden istediler ve fincanları ile beraber biz onları boyadık, hazırladık ve Ankara’ya gönderdik. Uzun bir süreçti 1 ay gibi bir süre aldı. Hazırlık aşamaları, desenlerin çizim aşamaları hepsi bize ait. O süre zarfından önce desenleri oluşturduk, tepsileri yaptırdık. Daha sonra da fincanların ve fayansların üzerine desenlerimizi geçirip tamamladık ve gönderdik. Ankara’dan çok güzel geri dönüşler oldu ve devamının olduğunu bu tepsilerden tekrar istediklerini söylediler. Şimdi inşallah yeni dönemde siparişlere başlayacağız. Bu işin en güzel tarafı kursiyerlerin yapıyor olması ve ücretini yine kursiyerlerin alacak olması" dedi.