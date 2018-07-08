Balda rekolte düşebilir

Gezgin arıcıların önemli duraklarından birisi olan Sivas’ta yaz yağmurlarının uzun sürmesi arıcıları endişelendirdi. Özellikle Orta Karadeniz’den bal üretimi için Sivas’a gelen gezgin arıcılar, uzun süren yağmurların çiçeklerde çürümeye neden olduğunu, bunun da bal üretimini olumsuz yönde etkileyeceğini söylediler. Yaklaşık 40 yıldır Ordu ilinden gelip Sivas’ta arıcılık yapan Halit Tomakil, bu yıl düşük rekolte beklediklerini belirterek, “Baharda havalar bal üretimi için uygundu. Ardından oluşan kırağı ve bol yağışlar bizi olumsuz yönde etkiledi. Haziran yağmurları çiçeği çürüttü. Bu yağışlar bizim için iyi olmadı. Bu yıl rekolte düşük olur. 15 Ağustos tarihinden itibaren hasat başlar" dedi.

Tomakil, arıcıların karşı karşıya oldukları sıkıntıların başında pazarlamanın geldiğini ifade ederek, kalitesiz ballarla piyasanın düşürüldüğünü, bu nedenle kaliteli balların piyasada değerini bulamadığını söyledi. Tomakil, “Arıcıların pazarlama ile ilgili ciddi sıkıntıları var. Büyüklerimizden bu sorunları çözmelerini bekliyoruz. Üretimde sorunumuz yok. Rekolte düşer çıkar. Doğada ne varsa onu alırız ancak pazarlama noktasında sıkıntılarımız var” diye konuştu.