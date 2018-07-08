Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 11:06

Balda rekolte düşebilir

Arıcılar, uzun süren yağışların bal üretimini düşürmesinden endişe ediyor.

Balda rekolte düşebilir

08 Temmuz 2018 11:06


Gezgin arıcıların önemli duraklarından birisi olan Sivas’ta yaz yağmurlarının uzun sürmesi arıcıları endişelendirdi. Özellikle Orta Karadeniz’den bal üretimi için Sivas’a gelen gezgin arıcılar, uzun süren yağmurların çiçeklerde çürümeye neden olduğunu, bunun da bal üretimini olumsuz yönde etkileyeceğini söylediler. Yaklaşık 40 yıldır Ordu ilinden gelip Sivas’ta arıcılık yapan Halit Tomakil, bu yıl düşük rekolte beklediklerini belirterek, “Baharda havalar bal üretimi için uygundu. Ardından oluşan kırağı ve bol yağışlar bizi olumsuz yönde etkiledi. Haziran yağmurları çiçeği çürüttü. Bu yağışlar bizim için iyi olmadı. Bu yıl rekolte düşük olur. 15 Ağustos tarihinden itibaren hasat başlar" dedi.


Tomakil, arıcıların karşı karşıya oldukları sıkıntıların başında pazarlamanın geldiğini ifade ederek, kalitesiz ballarla piyasanın düşürüldüğünü, bu nedenle kaliteli balların piyasada değerini bulamadığını söyledi. Tomakil, “Arıcıların pazarlama ile ilgili ciddi sıkıntıları var. Büyüklerimizden bu sorunları çözmelerini bekliyoruz. Üretimde sorunumuz yok. Rekolte düşer çıkar. Doğada ne varsa onu alırız ancak pazarlama noktasında sıkıntılarımız var” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
29
°
C
Açık
  • Pazar
    Açık
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç