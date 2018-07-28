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28 Temmuz 2018 12:50

Balık ölümleri köylüleri korkuttu

Sivas merkeze bağlı Tepeönü köyünde Fadlum Irmağı’nda yaşanan balık ölümleri köylülerde tedirginliğe neden oldu.

Balık ölümleri köylüleri korkuttu

28 Temmuz 2018 12:50


Sivas merkeze 13 kilometre uzaklıkta bulunan Tepeönü köyünde yaşanan balık ölümleri köylüleri korkuttu. Fadlum Irmağı’nın içinde ve kıyısında yüzlerce ölü balık bulunduğu görülürken, bir çoğunun da akıntı ile sürüklendiği gözlendi. Nehir akıntısında sürüklenen balıklarda morluk ve şişkinlik olduğu görüldü. Yaşanan balık ölümlerinin ardından köylüler durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler, balık ölümlerinin yaşandığı ırmakta incelemelerde bulunarak sudan ve balıklardan numune aldı.


Tepeönü köyü sakinlerinden Ahmet Yılmaz balık ölülerini 3 gün önce fark ettiklerini belirterek, "Balıklarını ölülerini görünce yetkilileri aradık. Tarım yetkilileri geldiler. Balık ve su numunelerini aldılar. Su kontrollerinde bu suyun oksijeninin yeterli olduğunu bundan balıkların ölmeyeceğini söylediler. Tahlilin neticesi henüz çıkmadı. Ben 60 yaşımı geçtim bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Bu ırmakta bugüne kadar böyle bir şey olmadı. İlk defa oluyor. Çok balık ölmüş çok üzücü bir durum. Buradan köylü bahçe suluyor. Bu su bizim köyün her şeyi" dedi.


Köy muhtarı Hüseyin Yılmaz ise balık ölümlerinin sebebini bilmediklerini ifade ederek çözüm bulunmasını istedi.




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