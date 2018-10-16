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Balık tutmaya giden lise öğrencisi çayda boğuldu

Sivas’ın Divriği ilçesinde balık tutmaya giden lise öğrencisi dengesini kaybederek düştüğü çayda boğularak hayatını kaybetti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde balık tutmaya giden lise öğrencisi dengesini kaybederek düştüğü çayda boğularak hayatını kaybetti.


Olay dün akşam saatlerinde Divriği ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla birlikte Çaltı Çayı'na balık tutmaya giden lise öğrencisi Merdan Ulubay (18) dengesini kaybedince suya düştü. Lise öğrencisinin suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından suda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Ulubay'ın cenazesi Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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