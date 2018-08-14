Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 16:57

Banka ATM’sine kart kopyalamak için kamera gizlediler

Sivas’ta bir bankanın otomatik para çekme makinesinde (ATM) kart kopyalama düzeneği ve şifreleri alabilmek için gizlenmiş kamera bulundu.

Banka ATM’sine kart kopyalamak için kamera gizlediler

14 Ağustos 2018 16:57


İnönü Bulvarı üzerinde bulunan ATM’lerde herhangi bir olumsuzluğun olup olmadığına yönelik inceleme yapan polis ekipleri kontrol sırasında kart kopyalama ve şifreleri alabilmek için gizlenmiş kamera olduğunu fark etti. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ATM’de yapılan incelemede kart kopyalama düzeneği ve şifreleri alabilmek için gizlenmiş kamera tespit edildi. Düzeneğin tespiti üzerine olay yerine gelen Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, ATM üzerinde bulunan düzeneğin iptaline yönelik çalışma yaptı. Düzeneğin üzerinde ve ATM’de olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından banka ATM’si kullanıma açıldı. ATM üzerinde bulunan düzenekle ilgili gerekli çalışmaları yapan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç