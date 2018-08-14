Banka ATM’sine kart kopyalamak için kamera gizlediler

İnönü Bulvarı üzerinde bulunan ATM’lerde herhangi bir olumsuzluğun olup olmadığına yönelik inceleme yapan polis ekipleri kontrol sırasında kart kopyalama ve şifreleri alabilmek için gizlenmiş kamera olduğunu fark etti. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ATM’de yapılan incelemede kart kopyalama düzeneği ve şifreleri alabilmek için gizlenmiş kamera tespit edildi. Düzeneğin tespiti üzerine olay yerine gelen Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, ATM üzerinde bulunan düzeneğin iptaline yönelik çalışma yaptı. Düzeneğin üzerinde ve ATM’de olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından banka ATM’si kullanıma açıldı. ATM üzerinde bulunan düzenekle ilgili gerekli çalışmaları yapan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.