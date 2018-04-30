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30 Nisan 2018 11:25

Barajlarda su seviyesi azaldı, kuraklık kapıda

Türkiye genelinde son 44 yılın en kurak dönemi yaşanırken, Sivas’ta bazı barajlarda su seviyesinin azaldığı görüldü.

Barajlarda su seviyesi azaldı, kuraklık kapıda

30 Nisan 2018 11:25

Su seviyesinin azalmasıyla kuraklık endişesi yaşanmaya başladı.


Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, kuraklık tehlikesi yaşanmasına neden oluyor. Kış aylarında yeterli karın yağmamasının ardından ilkbahar aylarıyla birlikte yeterince yağmur yağmayınca vatandaşlar yağmur duasına çıkmaya başladı. Yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi azaldı. Sivas merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kolluca köyü sınırları içerisinde yer alan kentin şebeke suyu ihtiyacının önemli bölümünü karşılaşan 5.60 kilometre kare alana sahip 4 Eylül Barajı’nda su seviyesinde yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinde azalma görüldü. Yağışların az olması barajı besleyen derelerin kuruması barajdaki su seviyesinin azalmasına neden oldu.


Kolluca köyü sakinlerinden Ertuğrul Taşkent, "Barajımızdaki su seviyesi eskiden bu seviyeden 6-7 metre daha yüksekteydi. Bu seneye kadar burada bu kadar su düşmesi görülmedi. Bu sene yağmur yağmadı, kar olmadı. Zaten kar olmadığından barajdaki su seviyesi düşer. Allah göstermesin inşallah yazın su sıkıntısı çekmeyelim" dedi.




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