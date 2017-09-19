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19 Eylül 2017 10:08

Başına saman çuvalı düşen traktör sürücüsü yaralandı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde traktörün römorkunda bulunan saman yüklü çuvallar şoförün kafasına devrilmesi sonucu traktör sürücüsü yaralandı.

Başına saman çuvalı düşen traktör sürücüsü yaralandı

19 Eylül 2017 10:08


Edinilen bilgiye göre, Enver Yüksel yönetimindeki 58 SC 892 plakalı saman yüklü traktör, Erzincan-Tokat İstikameti Akçaağıl rampasından inerken, traktör römorkunda bulunan saman çuvallarından bazıları devrildi. Çuvallardan bazıları seyir halindeki traktör sürücüsü Yüksel’in kafasına düştü. Traktörün durmasıyla aşağı inen Yüksel, yere yığıldı. Çevrede olayı gören vatandaşlar Yüksel’in yardımına koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel burada tedavi altına alındı.




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