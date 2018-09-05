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05 Eylül 2018 15:21

Başkan Aydın: "Bölgesel kültür merkezlerine önem veriyoruz"

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Ahmet Turan Gazi Mahallesi’ne yapılacak olan Hanımlar Kültür Merkezi ile Gençlik Spor Merkezi alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Aydın:

05 Eylül 2018 15:21


Ahmet Turan Gazı Mahallesi bir süredir heyecanla beklediği projeye kavuşuyor. Mahallede yapımı devam eden Hanımlar Kültür Merkezi ve Gençlik Spor Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Sami Aydın, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Aydın vatandaşlar tarafından büyük bir teveccüh ile karşılandı.


Başkan Aydın,"Ahmet Turan Gazi Mahallemize başlatmış olduğumuz kadınlar kültür merkezi ve gençlik merkezi projemizin yapım aşamasını yerinde inceledik. Bu bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağız. Kültür merkezi içerisinde kadınlarımızın ve geçlerimizin kullanacağı çok amaçlı solanlarımız, fitness salonları ve derslikler var. Burada hanımların meslek öğrenme imkanı olacak. Hanımlar isterlerse kendi evlerinde, isterlerse de burada ürettikleri ürünler ile ev ekonomisine katkı sağlamış olacak. Çok fonksiyonlu bir kültür merkezi oldu. Bugüne kadar yaptıklarımızın biraz daha dışına taşarak mimari olarak Osmanlı tarzını andıran bir mimariyle Sivas’ımıza kazandırıyoruz." dedi.


Gençlerin de kültür merkezine ihtiyaç duyacaklarını düşündüklerini ifade eden Aydın,"İki projeyi entegre ederek hem kadınlar kültür merkezi hem de gençlik merkezi olarak projemizi ihale ettik. Proje bedeli KDV dahil 3 milyon TL civarında kaba inşaatı tamamlanmış durumda. İnşallah Kasım başlarında tamamlanmış olacak. Mahallemizin, Sivas’ımızın hizmetine sunacağız. Bölgesel kültür merkezlerine önem veriyoruz. Herkes merkeze gelemiyor, bölgedeki kültür merkezlerini etkin kullanıyorlar, şehrimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.


Ahmet Turan Gazi Mahalle Muhtarı Asım Boyuneğmez ise,"Mahallemizde yaşayan 7 bin kişi adına Belediye Başkanımız Sami Aydın’a teşekkür ediyorum. Mahallemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan bu kültür merkezinde bayanlarımıza, gençlerimize çeşitli branşlarda eğitim verilecek." dedi.




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