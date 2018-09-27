Başkan Aydın, esnaf gezilerini sürdürdü

Başkan Aydın'ı iş yerlerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade eden esnaflar, hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Balıkesir'de ikamet eden Mehmet Kantar Başkan Aydın'a yapılan hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Kantar,"Sivas'ta yaptığınız çalışmaları burada yaşayanlar belki fark edemeyebilir ancak dışarıdan gelip bakınca nasıl büyük bir değişim olduğunu görüyorsunuz. Ben Balıkesir'de ikamet ediyorum. Başka illerin belediye başkanları bence gelip Sivas'ı ziyaret etmeli ve bir belediye nasıl çalışır görmeliler. Bu hizmetleriniz için size teşekkür ediyorum" dedi.

Sivas halkının en iyi hizmetlere layık olduğunu dile getiren Başkan Aydın ise bu anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.