Başkan Aydın esnaf ziyaretlerini sürdürdü

Her gün farklı bir mahalleyi ziyaret eden Başkan Aydın’ın bu seferki durağı, Alibaba ve Abdulvahabigazi Caddesi’nde bulunan iş yerleri oldu. Esnaflarla bir süre sohbet eden Başkan Aydın, merkezi hükümet ve belediye tarafından yapılan çalışmaları anlatarak 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.

CHP’li olduklarını söyleyen bazı esnaflar ise, ekonominin büyümesi ve ülkedeki istikrarlı gelişmenin devamı için oylarını bu sefer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye vereceklerini söyledi.

Esnaf gezilerinin ardından Abdulvahabigazi Mahallesi’nde Muhtar Gazi Düzarduç öncülüğünde düzenlenen ev toplantısına katılan Başkan Aydın, burada vatandaşların sorunlarını dinleyerek yapılan hizmetlerden bahsetti.