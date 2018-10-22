Başkan Aydın, gençlerle bir araya geldi

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından Sıcak Çermik'te düzenlenen kampta ilçe gençlik kolları başkanlarıyla bir araya geldi.

Programda ilk olarak söz alan İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Duman, yaklaşan yerel seçimler öncesi tüm gençlik kolları başkanları ile bir kampa girdiklerini ifade ederek, "Bir dizi toplantılar yaparak seçimler için tüm hazırlıklarımızı, planlamalarımızı tamamladık. Bizlere bu imkanı sunan başkanımız Sami Aydın'a teşekkür ediyorum." dedi.

Teşkilatçılığın zor ve meşakkatli olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Her biriniz bir değer olduğunuzu unutmayın. Çalışırsanız her makama ulaşabilirsiniz ancak hiç bir zaman ulaşmak istediğiniz yerdeki insanlara çamur atarak, karalayarak onların önüne geçmeye çalışmayın. Önce projelerinizi ortaya koyup, sonra çalışmanız lazım." diyerek siyasi anlamda bazı tavsiyelerde bulundu.

Ardından Başkan Aydın, 2004-2009 dönemi ve 2014'ten bugüne kadar yapılan belediye hizmetlerinden bahsederek yapılan çalışmalar hakkında görseller eşliğinde katılımcılara bilgiler verdi.

Toplantının son bölümünde ise gençlik kolları teşkilatı üyeleri Başkan Aydın'a teşekkür ederek merak ettikleri bazı konularda sorular yöneltti.