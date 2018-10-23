Başkan Aydın, ihtiyarlar heyetiyle buluştu

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın 15 Temmuz Meydanı'nda bulunan Emekliler Kültür Evi'nde emekli vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın, emeklilerin sorunlarını dinledi, onlarla sohbet edip, fikir alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Sami Aydın'ın çalışmalarını takdir ettiklerini ifade eden emekli vatandaşlar,"Belediyemizin kazandırdığı Emekliler Kültür Evi bizler için çok güzel oldu. Kütüphane ve toplantı salonu bizler için çok büyük bir hizmet burası neredeyse bedava tam bizlere göre, bizlere böyle bir imkan tanıdığınız için teşekkür ederiz.” dediler.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise,"Burası emekli ve yaşlı vatandaşlarımızın yeni mekanı haline geldi. Burada çok güzel sohbetler, muhabbetler yaşanıyor. Her gün makam penceremden izliyordum, bugünde buraya uğrayıp ihtiyar heyetimizle bir araya geldik. Büyüklerimiz baş tacımız. Her zaman sizlerle bir arada olmak, sorunlarınızı paylaşmak, fikir alışverişinde bulunmak bizler için büyük bir mutluluk, akıl akıldan üstündür" diye konuştu.