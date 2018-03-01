Uyguladığı örnek projelerle dikkat çeken Sivas Belediyesi parayı en iyi kullanan belediyelerden biri olduğunu bütçe ve borç giderleri ile ortaya koydu. Şehirde yaptığı milyonluk projelere rağmen bütçesini her geçen yıl artıran Sivas Belediyesi dört yıl içinde İller Bankas’na da yaklaşık 50 milyon lira borç ödedi.

Belediye Başkanı Aydın,"Sivas Belediyesi’nin İller Bankası’na olan borcu göreve başladığımız 2014 Mart ayı itibariyle 62 milyon 443 bin liradır. Bugünkü tarih itibarıyla da toplam borç 13 milyon 880 bin 417 liradır. Dolayısıyla Sivas Belediyesi 2013 yılı toplam gider bütçesi 233 milyon lira iken 2017 yılı sonu itibariyle toplam gider bütçemiz 431 milyon olmuştur. Bütçe oranıyla baktığınız zaman 2014 Mart itibariyle o gün ki borç, bütçenin yüzde 26’sına tekamül ediyor. Bugünkü borç, toplam bütçenin yüzde 3’üne tekamül ediyor. Böyle bir durumda Türkiye’de bir rekor." dedi.

İller Bankası’na en az borcu olan il belediyelerinden birisinin Sivas Belediyesi olduğunu ifade eden Başkan Aydın,"2018 yılının tahmini bütçesi de 517 milyon. Bununla kıyasladığımızda gerçekten Sivas Belediyesi bu konuda takdiri hak eden bir belediye. Sivas Belediyesi çok büyük projelere imza atıyor. Bizim İller Bankası’ndan da diğer bankalardan da kredi kullanma taleplerimiz oluyor, olacak burada bakılması gereken olay tahmini bütçeyle borç orantısıdır. Bir de bunlara karşılık neler yapılmış bunlara bakmak lazım." ifadesini kullandı.

Sivas Belediyesi olarak çok büyük projelere imza attıkları anlatan Aydın,"Buna rağmen 2014’ten bugüne kadar, yalnızca İller Bankası değil toplam ödediğimiz borç 88 milyon küsuratı da var. Dolayısıyla biz bugüne kadar borçlanmaya gitmediğimiz gibi ciddi bir şekilde borcumuzu aşağı çekmiş bir belediyeyiz. Belediyeler borçlanmaz diye bir şey yok. Bunların hepsi iş yapılan yerlerde mümkün. Şu anda Sivas Belediyesi olarak İller Bankası’na olan borcumuz 13 milyon. Biz borç da alacağız, iş de yapacağız." dedi.