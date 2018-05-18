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18 Mayıs 2018 15:34

Başkan Aydın, işçilerle sahur yaptı

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın sahurda belediye işçileri ile bir araya geldi.

Başkan Aydın, işçilerle sahur yaptı

18 Mayıs 2018 15:34


15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndaki kapalı otoparkın giriş-çıkışları ve meydan çevresindeki yolların asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Aydın, gece geç saatlere kadar çalışmalarını sürdüren Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile sahurda bir araya geldi.


Meydana kurulan sahur sofrasına Başkan Aydın’ın yanı sıra AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve işçiler katıldı.


Meydanda devam eden çalışmaları inleyen ve ekiplere görevlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Aydın, sahurun ardından ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi.




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