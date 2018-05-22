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22 Mayıs 2018 13:42

Başkan Aydın, Kılıç ve Çığır ailelerin evine misafir oldu

Ramazan ayı boyunca halkın her kesimi ile iftar sofrasını paylaşmaya büyük özen gösteren Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Altuntabak Mahallesi’nde ikamet eden Kılıç ailesinin konuğu oldu.

Başkan Aydın, Kılıç ve Çığır ailelerin evine misafir oldu

22 Mayıs 2018 13:42


Yaklaşık 6 ay önce geçirdiği bir trafik kazasında ağır yaralanan ve sol ayağından sakat kalan Mehmet Kılıç’ı evinde ziyaret eden Başkan Aydın, aile fertleriyle sohbet ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Geçirdiği kaza sonrası çalışamaz duruma gelen Mehmet Kılıç’a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Aydın, ailenin bir ihtiyacının olup olmadığını sorarak her türlü konuda destek olacaklarını ifade etti.


Başkan Aydın’a teşekkür eden Kılıç ailesi ise, kendisini iftar sofrasında misafir etmeninin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Başkan Aydın’a; eşi Yurdagül Aydın, AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu ve Milletvekili Adayı Semiha Ekinci de eşlik etti.


Başkan Aydın ve beraberindekilerin bir sonraki durağı ise Akdeğirmen Mahallesi oldu. Cumhur Çığır’ın çay davetini kırmayan Başkan Aydın, 75 yaşındaki Neriman Teyze ve aile fertleriyle uzun süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.




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