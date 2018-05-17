Başkan Aydın mahalle bakkallarına destek verdi

Aydın, uygulamanın ilkini Tuzlugöl mahallesinde gerçekleştirdi. Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarı ile beraber, mahalle bakkallarından yaptığı temel gıda alışverişini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Mahalle bakkallarından satın alınan gıda yardımlarını ihtiyaç sahiplerine teslim eden Aydın, sohbet ederek şikayet ve taleplerini dinledi. Karşılarında Başkan Aydın’ı görmenin şaşkınlığını yaşayan ev sakinleri ise yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Tuzlugöl Mahallesi Muhtarı Mesut Erbaş, uygulamayla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Küçük esnafımızdan ve bakkallarımızdan alışveriş yaparak katkı sağlayan Başkanımız, bu yardım malzemelerini de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahalle bakkalı Duran Öz ise, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mahallemizi ziyaret ettiği ve bizlerden alışveriş yaptığı için çok memnun olduk" şeklinde konuştu.

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Aydın ise, "Yok olmaya yüz tutmuş olan mahalle bakkallarımızdan alışveriş yaparak imkânı kısıtlı olan aileleri tespit edip yardımları onlara ulaştırdık. Bir taraftan bakkallarımıza destek olmak, diğer taraftan da ihtiyaç sahibi ailelerimizi Ramazan’da sevindirmek istedik. Bugün Tuzlugöl mahallesinde ilk adımı attık. Güzel bir uygulama oldu, inşallah ilerleyen günlerde bunu diğer mahallelerimizde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.