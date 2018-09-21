Başkan Aydın pazarcı esnafıyla kahvaltıda buluştu

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın geçtiğimiz yıl yenilenerek üstü kapatılan Cuma Pazarı'nda pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

Açık havada düzenlenen kahvaltı programına Başkan Aydın'ın yanı sıra; AK Parti Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu, Pazarcılar Odası Başkanı Adem Argın, mahalle muhtarları ve çok sayıda pazarcı esnafı katıldı. Başkan Aydın'a teşekkür eden Pazarcılar Odası Başkanı Adem Argın, "Başkanımızın gerçekleştirdiği hizmetlerden çok memnunuz, minnettarız. Bu hizmetlerden bir tanesi de Cuma Pazarımız. hem bizler için, hem vatandaş için çok güzel, muhteşem bir proje oldu. Belediye Başkanımız sadece bizler için değil, Sivas için çok güzel hizmetler gerçekleştirdi. Bizler seçim döneminde Belediye Başkanımızın tekrar aday olması diliyoruz." dedi.

Halkın mutluluğu ve esnafların memnuniyeti adına birçok projeyi gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Sami Aydın ise, "Eskiden pazarcılarla alakalı maalesef yerel yönetimlerin yapmış olduğu bir yatırım söz konusu değildi. Caddeler üzerine pazarı kurardınız. Ne tuvaleti vardı, ne lavabosu vardı. Sabit bir yer dahi yoktu. Biz bunun hem pazarcılar, hem de bölge halkı için ciddi sıkıntı olduğunu biliyorduk. Pazarın kurulduğu gün orası trafiğe kapanır, insanların hastası varsa ambulans giremez, yangın olsa itfaiye gelemezdi. Bu durum hem vatandaşa, hem de size eziyetti. Bunların hepsini düzenledik." şeklinde konuştu.

Kapalı pazar yerleri ile tüm bu sorunlara çözüm ürettiklerini ifade eden Başkan Aydın, "İşte modern pazar yerimiz. Sadece pazar değil burası, aynı zamanda bölge otoparkı. Aynı zamanda kurban kesim alanı. Aynı zamanda bölgenin, mahallenin toplanma, büyük programların yapıldığı, eğlencelerin yapıldığı çok fonksiyonlu bir alan. Sadece haftanın bir günü pazar kuruluyor ama diğer altı günü bölgeye mahalleye farklı hizmetler sunuyor. Aynısını Cumartesi Pazarı'na yapıyoruz. Sizlere bu kaliteli projeleri yaptığımız zaman sizlerin de bunun karşılığı verdiğinizi görüyorum. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bir takım kimseler tarafından hizmetlerin karalandığını ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyleyen Başkan Aydın; "Elbette toplum içerisinde ne yaparsanız yapın, ister caddeleri bronzdan yapın, kaldırımları altından yapın, yine kusur bulanlar olacaktır. Diyor ya Cumhurbaşkanımız; 'Bazılarının gözü vardır görmez, kulağı vardır duymaz, kalbi vardır hissetmez.' Bazıları için; bizim gibi Allah rızası için çalışan, herkese hakkını veren, çığırtkanlıklara kulak tıkayan, tavizsiz Allah rızasını gözeten, millet için çalışan insanlar, tehlikeli adamdır. Öyleyse ben o tehlikeli adam olmaya her zaman razıyım. Ben kul hakkını korumaktan yükümlüyüm. Belediyeyi kendileri için çiftlik gibi kullanmak isteyenler, elbette bizim altınımızı da görmez, bronzumuzu da görmez, gümüşümüzü de görmez." dedi.

Programda duygu ve düşüncelerini belirten pazar esnafları da, ticaret için farklı şehirlere gittiklerini ancak Sivas'taki hizmetlerin birçok ilde olmadığını belirterek özveri ile çalışan Başkan Aydın'a teşekkür etti.