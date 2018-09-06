Bölge halkının 50 yıldır beklediği köprünün Ekim ayında kullanıma sunulması hedefleniyor. Proje; DSİ Kavşağı, Gazi Lisesi Kavşağı, Menderes Caddesi ve Mevlana Tüneli ile uzantısındaki diğer kavşak ve yollar da düşünüldüğünde yeni bir Kuzey ulaşım aksı oluşturacak. Böylece merkezdeki trafik yükü de azaltılmış olacak. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sami Aydın, gelinen son durum hakkında Başkan Yardımcısı Hasan Karaman’dan bilgi aldı.

Cumhuriyet tarihinde Kızılırmak üzerine yapılan iki köprü olduğunu söyleyen Başkan Aydın,"Mevcut Kayseri yolu üzerindeki köprü bir, diğeri de Eğri Köprü’nün yanındaki tek şeritli köprü. Bizim dönemimizde ise buraya 4 tane köprü yaptık ve bunların hepsi de çift gidiş, çift geliş, duble olarak yaptık. Karşıya bölgesi ile Kızılırmak’ın güneyi ile üniversite dahil olmak üzere şehri güçlü bir şekilde birbirine bağladık. Şehrin gelişmesi açısından da önemli bir çalışma oldu. Rabbime şükürler olsun bunları tamamlama fırsatı bulduk. Arkadaşlarımızın özverili çalışmaları oldu" dedi.

Karşıyaka Mahallesi’nin eskiden köy statüsünde olduğunun altını çizen Başkan Aydın,"Bizim dönemimizde Karşıyaka Mahallesi’nde parseller en az 10 kat değer kazandı. Bu şehre değer katmaktır, her yaptığımız projede biz bu yaklaşımı ortaya koyduk. Bir projeyi yapmak önemli ama bir projeyle birlikte o bölgeye değer ve önem kazandırmak daha önemli. Biz ihtiyacı karşılamaya yöneldik bu projelerde bölgeye ve Sivas’a değer kazandırmayı hedefledik. Buradaki mülkiyet değerleri bizim çalışmalarımızla 8-10 kat atmışsa bu Sivas’ın zenginleşmesi demektir, vatandaşın zenginleşmesi demektir. Dikkat ederseniz aynı stratejiyi birçok projede uyguladık. AKSU bunlardan ilkiydi, tünel projesi yine aynı şekilde bulundukları bölgelere ve Sivas’a değer kattı. Biz hiçbir projede sadece ihtiyacı karşılamayı amaçlamadık, şehre katacağı değeri de göz önüne aldık. Rabbime şükür ki şehrimize birbirinden önemli kıymetli çok sayıda proje kazandırdık." diye konuştu.