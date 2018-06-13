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13 Haziran 2018 16:04

Başkan Aydın, vatandaşlardan destek istedi

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın 24 Haziran’da yapılacak seçimler için vatandaşlardan destek istedi.

Başkan Aydın, vatandaşlardan destek istedi

13 Haziran 2018 16:04


Kemalettin İbni Hümam üzerindeki iş yerlerini gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aydın, yaklaşan seçimler öncesi halktan destek istedi. Başkan Aydın cadde üzerinde girdiği bir iş yerinde 25 günlük bir bebekle karşılaştı. Ertuğrul bebekle yakından ilgilenen ve altın hediye eden Aydın, hayırlı uzun ömürler temennisinde bulundu.


Aydın daha sonra Ahmet Yesevi Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Altyapı, kaldırım, asfalt ve aydınlatma unsurlarıyla geçtiğimiz yıllarda tamamen caddede esnaf tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan Başkan Aydın, vatandaşlardan seçimler öncesi destek talep etti.


Sivas’ın her anlamda geliştiğini ve güzelleştiği söyleyen esnaflar ise Aydın’a hizmetlerden ötürü teşekkür ederek seçimlerde destek sözü verdi.




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