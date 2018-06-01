Başkan Aydın, vatandaşlarla bir araya geldi

İstişareye büyük önem veren Belediye Başkanı Sami Aydın, her fırsatta vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu kapsamda Terziler ve Kunduracılar Çarşısı’nı ziyaret eden Belediye Başkanı Sami Aydın, burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Aydın’ı karşısında gören esnaf, ’Gerçekleştirilecek seçim sizin seçiminiz mi, yoksa genel seçim mi?" diye sorularını yöneltirken, Başkan Aydın da,"Önce 24 Haziran’da destek vereceksiniz ardından da 10 ay sonra yapılacak seçimde destek vereceksiniz bütün seçimler bizim seçimlerimiz." dedi.

Esnafın ve vatandaşların sorularını da yanıtlayan Başkan Aydın, oruç tutan çocuklara da çeşitli hediyeler takdim etti.