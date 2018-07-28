Başkan Aydın’dan Halit Yıldız’a çeşme sözü

Sivaslı Halit Yıldız bir yıl önce geçirdiği kanser hastalığı sonucu eşi Hatice Yıldız’ı kaybetti. Yıldız eşine duyduğu özlem ve bitmek bilmeyen sevgisi ile bir anda sosyal medyada fenomen oldu. Eşinin mezarında çektiği görüntüleri ile takipçi sayısı bir haftada 60 bini geçti. Paylaşımları görenler Yıldız’a ulaşıp üzüntüsünü paylaşarak kendisine destek oldu. Acılı eş Yıldız’a en büyük destek ise Belediye Başkanı Sami Aydın’dan geldi. Hatice Yıldız’ın mezarını ziyaret ederek dua okuyan Başkan Aydın, eşine karşı duyduğu büyük sevgi ve vefadan dolayı Halit Yıldız’ı kutlayarak baş sağlığı dileklerini iletti.

Herkese örnek olacak bir sevgiyi ölümsüzleştirmek ve acılı eşe bir nebze olsun destek vermek amacıyla merhume adına Yukarı Tekke’de bulunan kabrinin yakınlarında bir çeşme yapılacağını söyleyen Başkan Aydın, çeşmeye Hatice Yıldız’ın adının verileceği söyledi.

Başkan Aydın’a duyarlılığından ötürü teşekkür eden Halit Yıldız ise, "Allah razı olsun. Eşimin ismi yaşatılacak, çok mutlu oldum. Başkanımızın bu davranışı beni çok memnun etti. Acıma ortak oldu. İnşallah artık o çeşmeden akan su ile eşimin mezarını sulayacağım. Kendi mezarımı da onun ayaklarının dibinde yaptırdım. Çünkü ben onun ayaklarının altına layığım. Hayatta olsaydı asla bunu kabul etmezdi. Sen benim baş tacımsın derdi. Ben onun ayaklarının altının kölesiyim. Kendisini öyle sevdim. " dedi.