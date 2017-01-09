Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 15:57

Başkan Aydın’dan karla mücadele ekiplerine çay ikramı

Başkan Aydın’dan karla mücadele ekiplerine çay ikramı

09 Ocak 2017 15:57

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kar temizleme çalışması yapan ekiplere çay ikram etti.
Karla mücadele çalışmalarını inceleyen Başkan Aydın, kar temizliğinde çalışan personellerle bir araya geldi. Kent Meydanı’nda işçilere çay ikram eden Aydın, çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Hasan Karaman ile ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.
Başkan Aydın,"İstanbul’u gıptayla izlerken sosyal medyadan vatandaşlarımız ’Sivas’ta kar yok’ diye yazıyorlardı. Gece itibariyle Sivas’ta yoğun bir kar yağışı başladı. Birkaç günde devam edecek gibi görünüyor. Arkadaşlarımız öncelikli olarak ana güzergahlarda trafiğin açık olması noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımda ciddi bir sıkıntı yaşanmadan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yoğun kar yağışında bir takım olumsuzluklar yaşanabilir. Buna meydan vermemek adına bütün ekiplerimiz 24 saat mesaisine devam edecek. Buna rağmen vatandaşlarımızın hastası olabilir, önemli sorunları olabilir. Gerek 112’ye gerekse belediyemizin ilgili birimlerine bilgi verildiği zaman onlarında mağduriyetini gidermek için arkadaşlarımız alarmdalar" dedi.
Karla mücadelede yol kenarlarına park etmiş araçların zorluk yaşanmasına sebep olduğunu vurgulayan Başkan Aydın,"Park halindeki araçlar bize ciddi şekilde zaman kaybettiriyor ve etkili bir çalışma yapmamızı engelliyor. Bu konuda vatandaşlarımızın özellikle duyarlı olmalarını rica ediyorum. Bu hizmet hepimiz için yapılıyor. Eğer karla mücadele çalışması yapıldığını gören vatandaşlarımız araçlarını çekerlerse verimli ve kısa zamanda çalışmamızı tamamlamamızda etkili olacaktır. Vatandaşımızın desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
-2
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    -2°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    1°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    1°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç