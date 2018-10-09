Başkan Aydın'dan sendikalara ziyaret

Başkan Aydın ve beraberindeki heyet ilk olarak Memur-Sen'e bağlı olan Sağlık-Sen'i ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Şube Başkanlığı görevine seçilen Adem Yaşin ve yönetimi ile bir araya gelen Aydın, sendikal faaliyetler hakkında bilgi alarak yeni yönetime başarılar diledi. Başkan Aydın ve beraberindekiler daha sonra Ulaştırma Hak-Sen Genel Başkanı Abdullah Peker'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Peker,"Belediye Başkanımız Sami Aydın gerçekten iyi bir bürokrat, çalışkan biri. Şehrimizin görünümünü değiştirdi. Hobbit Evler'e hayran oldum. En son tünele gittik gezdik, çok güzel olmuş. Bizim felsefemiz şu; güzel iş yapanları, hangi parti olursa olsun desteklemek lazım. Herkes laf üretir ama bir şeyi üretmek, ortaya koymak farklı. Başkanımı 4 yıldır takip ediyorum ve başarılar

Başkan Aydın ve beraberindeki heyet son olarak Türk Ulaşım-Sen Şube Başkanı İlker Çelikkuş'u ziyaret etti. Aydın'a ziyareti için teşekkür eden Çalikkuş ve yönetim kurulu üyeleri, başta Mevlana Tüneli olmak üzere, alt geçitler ve hayvan oteli gibi bu dönemde hayata geçen projeler için teşekkür etti.

Başkan Aydın da yapılan hizmet ve projelerin kamuoyu tarafından takdir görmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.