Başkan Aydın’dan yeni yıl mesajı

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın mesajında, "2016 gerek ülkemiz için gerekse dünya için zor bir yıl olduğu kanaatindeyim. Özellikle 15 Temmuz sürecinin yaşanması ülke tarihi adına bir milat oldu. Öyle ki, sadece bir kalkışma değil, bir işgal harekatıydı. Milletimiz sağduyusuyla kırk yıllık, elli yıllık geçmişe dayanan bu planı bir gecede bertaraf etti. Elbette bunun yansımaları gerek ülkemizin güvenliğine, gerekse ekonomisine ciddi şekilde olumsuz etkileri oldu. Bunlara rağmen Türkiye 2016 yılı içerinde çok büyük projelere de imza attı. Özellikle birkaç tanesini sayacak olursak; Avrasya Tüneli iki kıtayı birbirine 2016 yılı içerinde bağladı, yine 3. Köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu yıl içerinde kullanıma açıldı. Orhan Gazi Köprüsü yine bu yıl içerisinde hizmete girdi. Sivas için de önemli olan Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan Zigana Tüneli yakın zaman da hizmete girdi. Ülkemizde bu gelişmeler olurken, şehrimizde de önemli hizmetlere imza attık 2016 yılı içerisinde özellikle Sivas’ın en büyük projelerinden birisi olan tünel projemizin inşaatına başladık, alt geçitler inşa ettik. 17 mahallemizin komple alt yapısını ve üst yapısını yeniledik. Kızılırmak Projesi’nin startını verdik ve yine dar gelirli vatandaşlarımızın özellikle beklentisi olan Vefa Konutları’nın temellerini attık. Sivas’ta parklar, bahçeler, yollar, alt yapılar ve üst yapılarla ilgili çok önemli hizmetlerin gerçekleştiği bir yıl oldu" ifadelerini kullandı.

Aydın, mesajının devamında şunları kaydetti.

"2016 sadece Türkiye için değil dünya için de birçok sıkıntıların yaşandığı bir yıl oldu diyebiliriz. Özellikle Suriye, Halep, Irak’ta yaşananlar bütün insanların yüreğini burktu. Orada kış döneminde çocukların adeta enkazların altından çıkarılması, gençlerin, kadınların, erkeklerin büyük bir sıkıntıya düşmesi, 2016 yılının belki geçmişte en çok hatırlanacak manzaraları diye düşünüyorum. 2017 yılı inşallah gerek dünya da, gerekse ülkemizde insanların gözyaşlarının aktığı değil, gülümsediği yıllar olacaktır. Annelerin ağlamadığı yıllar olacaktır, çocukların enkaz altından çıktığı değil, çocuk oyun alanlarında oynadığı yıllar olacağını umut ediyorum. 2017 Türkiye’de inşallah birlik ve beraberliğin pekiştiği, terörün tamamen bittiği bir yıl olacaktır diye düşünüyorum."