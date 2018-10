Başkan Aydın'ın Sivasspor'a inancı tam

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın hafta sonu oynanacak olan Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe maçında,"Takım oyunu oynaya bilirsek Fenerbahçe'yi rahat yeneceğimizin kanaatindeyim" dedi.

Başkan Aydın, Sivas'ta uydu Sivas Radyo Televiyonu'nda (SRT) Spor Günlüğü programına katıldı. Aydın, program yapımcısı Ali Yavuz ile program yorumcusu Kemal Çağlayan'ın sorularını yanıtladı. Sivas'ta amatör takımları desteklediklerini ifade eden Başkan Aydın onursal başkanlığını yaptığı Sivas Belediyespor'un da son durumunu değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmada galibiyete inancının tam olduğunu aktaran Başkan Aydın," Sivasspor geçen hafta Malatya'da oynadığı oyunu ortaya koyarsa seyircinin desteği ile şuan ki Fenerbahçe'yi yenme şansı bence Fenerbahçe'nin bizi yenme şansından daha fazla. Hem Fenerbahçe'nin form düzeyi hem bizim takımın bunu ortaya koyduğumuz zaman burada Fenerbahçe'nin bizi yenmesinden çok bizim Fenerbahçe'yi yenme şansımız daha yüksek bana göre. Ama bu şu değil biz garanti yeneceğiz, böyle bir şey yok neticede Fenerbahçe büyük bir takım her an herkesi her yerde yenebilir. Bu da bir ihtimal biz kendi oyunumuzu oynarsak Fenerbahçe'nin de büyük bir takım olduğunu unutmadan temkinli sabırlı ve bir takım oyunu oynaya bilirsek ben Fenerbahçe'yi rahat yeneceğimiz kanaatindeyim" dedi.

"Motivasyonu dipte olan Fenerbahçe geliyor"

Karşılaşmanın üç ihtimalli olduğununa vurgu yapan Başkan Aydın,"Son yıllarda ki en dağınık motivasyonu dipte olan Fenerbahçe Sivas'a gelecek. Yani normal şartlarda yenmemiz lazım. Biz bu maçı alırsak alttan kurtulmuş olacağız. Hem de Fenerbahçe gibi bir takımdan üç puan almış olacağız. Belki siz Fenerbahçe'yi 30- 40 yılda böyle yakalayabilirsiniz. O yüzden bu fırsatı iyi kullanmamız lazım. Bizim takımımız kendi oyununu iyi oynarsa rahat yener. Ama bizimde günümüzde olmamamız tesadüf olur o zaman bir şey diyemeyiz" şeklinde konuştu.