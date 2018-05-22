Başkan Çetindağ “Biz büyük bir çiftçi ailesiyiz”

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sivas Ziraat Odası iftar programının bu yıl özel bir restoran da 14.üncüsü düzenlendi. İftar programına Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Özaydın ve Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programının ardından konuşma yapan Hacı Çetindağ, “Ziraat odası olarak bu geleneksel 14.üncü iftar yemeğimiz. Ziraat odası Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesidir. Üye sayısına baktığımız zaman büyük bir çiftçi ailesidir. Bizler çiftçilerimizin sıkıntılarını ilgili bakanlığımızla paylaşmak ve onlara yardımca olmak amacıyla biz buradayız. İnşallah yaptığımız çalışmalarımızla çiftçilerimize yardımcı olmuşuzdur. Biz sizler için buradayız. Şu anda soframızda yediğimiz nimetlerin tümü çiftçimizden gelmekte. Çiftçimizin daha çok çalışması daha çok hak ettiğini alması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu mübarek Ramazan ayının tüm İslam alemine, ülkemize ve çiftçimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İçinde bulunduğumuz 2018 yılımızın bol ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum” dedi.