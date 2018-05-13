Başkan Çiftçi anneleri unutmadı

Anneler gününde anneleri unutmayan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftci, hazırladığı çiçekleri kendi elleri ile annelere takdim etti. Türk milletine destansı başarıları annelerin yazdırdığını belirten Çitçi, “Milli Kurtuluş Savaşı’nı kazanan yiğitleri doğuran da, ‘Çanakkale Geçilmez’ destanını doğurduğu yiğitlerle birlikte yazdıranda birbirinden değerli annelerimizdir. Yüce Allah’ın bizlere müjdelediği ‘Cennet Anaların Ayakları Altındadır’ sözüyle annelerimizin dinimizdeki yeri ve önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Merhamet ve şefkatin simgesi, karşılıksız sevginin kaynağı tüm annelerimizin ‘Anneler Günü’nü canı gönülden kutluyor; yaşamını yitiren tüm annelerimize Allah’tan rahmet dilerken, hayattaki tüm annelerimizi en kalbi duygularımla selamlıyor ve hayırlı bir ömür diliyorum.” Şeklinde konuştu.