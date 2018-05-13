Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 12:44

Başkan Çiftçi anneleri unutmadı

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi anneler gününde anneleri unutmadı.

Başkan Çiftçi anneleri unutmadı

13 Mayıs 2018 12:44


Anneler gününde anneleri unutmayan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftci, hazırladığı çiçekleri kendi elleri ile annelere takdim etti. Türk milletine destansı başarıları annelerin yazdırdığını belirten Çitçi, “Milli Kurtuluş Savaşı’nı kazanan yiğitleri doğuran da, ‘Çanakkale Geçilmez’ destanını doğurduğu yiğitlerle birlikte yazdıranda birbirinden değerli annelerimizdir. Yüce Allah’ın bizlere müjdelediği ‘Cennet Anaların Ayakları Altındadır’ sözüyle annelerimizin dinimizdeki yeri ve önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Merhamet ve şefkatin simgesi, karşılıksız sevginin kaynağı tüm annelerimizin ‘Anneler Günü’nü canı gönülden kutluyor; yaşamını yitiren tüm annelerimize Allah’tan rahmet dilerken, hayattaki tüm annelerimizi en kalbi duygularımla selamlıyor ve hayırlı bir ömür diliyorum.” Şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
18
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç