Başkan Çiftçi, belediye personeliyle iftarda buluştu

Asef Çoban Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iftarda konuşan Başkan Çiftçi,"İlçemizin tüm sorunlarını sırtlayarak var gücüyle çalışan değerli personelimize şükranlarımı sunuyorum. Gürün sizlerin sayesinde bu kadar güzel." dedi.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik ilişkilerinin daha da ileriye gitmesi umuduyla herkesi sevgiyle selamladığını söyleyen Başkan Çiftçi,"Personelimiz Gürün’ün bel kemiğidir. Belediye olarak ilçemize ne hizmet ediyorsak bunun arkasında kuşkusuz emektar personelimiz bulunuyor. Gecenizi gündüzünüze katarak yapmış olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı ilçemiz adına sizlere teşekkür ediyor, yaklaşan Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen iftar yemeğine birim amirleri, çalışan ve emekli olan belediye personeli katıldı.