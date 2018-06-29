Başkan Çiftçi: “Hemşerilerimizin yaşamını kolaylaştırmak istiyoruz”

Gürün Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen taş duvar çalışmaları ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde devam ediyor. Işıtan Mahallesi Tohma Çayı kenarı ile Burçevi Mahallesi Çalı Sokak’ta başlatılan taş duvar örme çalışmalarında büyük mesafeler alındı. Gürün genelindeki üst yapı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Belediye Başkanımız Nami Çiftçi, ”Yapılan her hizmet vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak içindir. Işıtan ve Burçevi mahallelerinde genişliği 3 metre olan yollarımızı yapılan çalışmalarla birlikte yer yer 7 - 8 metreye çıkararak hemşerilerimizin rahatlıkla kullanabilecekleri bir yapıya kavuşturduk. Şu ana kadar 800 metre küp taş duvar örülen bölgelerimizde yaşanan yol sıkıntısını büyük ölçüde ortadan kaldırıyoruz. Çalışmalarımız ilçemizin altyapısı, yolu ve parkesi olmayan tek bir sokak ve ev kalmayana dek sürecektir.”dedi.