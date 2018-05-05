Başkan Çiftçi, kadroya geçen işçilerle yemekte buluştu

Asef Çoban Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa birim amirleri ve değişik birimlerde görev yapan 63 şirket işçisi katıldı. İşçileri tebrik ederek kadrolarının hayırlı olmasını dileyen Başkan Çiftçi,"Belediyemiz bünyesinde yıllarca çalışmış, ilçemizin her mahallesi ve sokağında alın teri dökmüş, buna karşılık yıllarca özel şirket personeli olarak hizmet veren sizler artık belediyemizin güvencesi altına girdiniz. Bunan sonraki döneme tüm işlemleriniz Gürün Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketimiz üzerinden yürüyecek ve bütün haklarınız belediyemiz tarafından sağlanacaktır. Belediyemiz bünyesinde kadroya geçen işçilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor ve kadronuzun hepinize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Çiftçi daha sonra emekli olmaları dolayısıyla taşeron düzenlemesindeki şartları sağlayamadığı için başvuruları kabul edilemeyen işçilere hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, plaketlerini takdim etti.