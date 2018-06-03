Başkan Çiftçi, Mehmetçik’le iftar yaptı

Askerlerle sıraya girip tabldot yemeklerini alan Kaymakam Aytemür ve Başkan Çiftçi Mehmetçik’le birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Askerlerle sohbet eden Kaymakam Aytemür, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, her türlü ihtiyaçlarını çekinmeden söylemelerini istedi.

Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar dileyen Başkan Çiftçi,"Cennet vatanımızın, peygamber ocağında bizler için gece gündüz demeden nöbet tutan, güvenliğimizi sağlayan, vatanımız için gözlerini kırpmadan şehit olan askerlerimizle aynı sofrada bulunmak, onlarla bir arada olmak bizler için şereftir. Her daim yanınızda olduğumuzu bilmelisiniz" dedi.