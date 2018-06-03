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03 Haziran 2018 10:18

Başkan Çiftçi, Mehmetçik’le iftar yaptı

Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen iftar yemeğine katılarak oruçlarını Mehmetçik’le birlikte açtı.

Başkan Çiftçi, Mehmetçik’le iftar yaptı

03 Haziran 2018 10:18


Askerlerle sıraya girip tabldot yemeklerini alan Kaymakam Aytemür ve Başkan Çiftçi Mehmetçik’le birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Askerlerle sohbet eden Kaymakam Aytemür, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, her türlü ihtiyaçlarını çekinmeden söylemelerini istedi.


Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar dileyen Başkan Çiftçi,"Cennet vatanımızın, peygamber ocağında bizler için gece gündüz demeden nöbet tutan, güvenliğimizi sağlayan, vatanımız için gözlerini kırpmadan şehit olan askerlerimizle aynı sofrada bulunmak, onlarla bir arada olmak bizler için şereftir. Her daim yanınızda olduğumuzu bilmelisiniz" dedi.




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