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17 Temmuz 2018 17:08

Başkan Çiftçi öğrencilere forma hediye etti

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi öğrencilere forma hediye etti.

Başkan Çiftçi öğrencilere forma hediye etti

17 Temmuz 2018 17:08


Başkan Çiftçi, kendisinden forma isteyen öğrencilere kayıtsız kalmayarak Gürün Belediyesi amblemli yeni formaları öğrencilere hediye etti. 6,7,8 ve 9’uncu sınıf öğrencilerinden oluşan takım oyuncularını makamında ağırlayan Başkan Çiftçi,"Eğitimlerinizin yanında, sporla da ilgilenmeniz takdire şayan bir durum. Bizler çocuklarımız için her türlü desteği elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı birey olarak yetişmelerini sağlamak, her dönemde onlara sahip çıkmak bizlerin en asli görevidir. Sizlerle gurur duyuyoruz."dedi.


Aldıkları formanın sevincini yaşayan öğrenciler, Başkan Çiftçi’ye teşekkür ederek, çiçek takdim ettiler.




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