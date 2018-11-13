Başkan Çiftçi, öğrencilerle yemekte buluştu

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi Gürün Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören Ülkü Ocakları üyesi öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Gürün İlçe Başkanı Abdullah Çiftçi, MHP Gürün ilçe teşkilatı üyelerinin de katıldığı yemekte öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Çiftçi öğrencilerin sorunlarını dinledi.

Öğrencilik hayatının hem zor hem de keyifli olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi,"Öğrencilik yılları sizleri hayata hazırlayan en önemli dönemdir. Öncelikle üniversiteyi kazanan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Sizler güzel ilçemizde okuyarak gelecek planlaması yaparken, yarın ayrıldığınızda çantanızda bir yığın dolusu anılarınızla beraber gideceksiniz. Bizler belediye olarak her zaman eğitim öğretimin destekçisi olduk; bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Sizlerden isteğimiz kendinizi geleceğe çok iyi hazırlamanız ve bu yönde çaba göstermenizdir" dedi.

Programa katılan MHP Gürün İlçe Başkanı Abdullah Çiftçi de öğrencilere bu en güzel dönemlerini dolu dolu geçirmeleri ve vatana millete faydalı birer fert olma yolunda çok çalışmaları önerisinde bulundu.