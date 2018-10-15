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Başkan Çiftçi sel bölgesinde

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, aşırı yağış ve selden etkilenen Suçatı,Yeşilyurt ve Boğaziçi mahallelerinde incelemelerde bulundu.


Sivas'ın Gürün ilçesi Belediye Başkanı Nami Çiftçi, geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağış ve selde, alt ve üst yapının hasar gördüğü mahallelerde incelemelerde bulundu. Başkan Çiftçi yaşanan doğal afetle ilgili olarak, “İlçemizde yaşanan aşırı yağış sonrası Sazcağız Suyu'ndan gelen selle birlikte Yeşilyurt ve Boğaziçi mahallelerimizde bazı bölgelerimiz sular altında kaldı. Alt ve üst yapıda hasarlar meydana gelirken, bazı evlerimizin bodrum katı, ahır gibi yerleri su bastı. Yaşanan felaketin ardından hiçbir can kaybının yaşanmamış olması en büyük mutluluğumuzdur. Tüm hemşerilerimize geçmiş olmasını dilerken, bir daha böylesi üzücü afetlerin yaşanmamasını temenni ediyorum.”şeklinde konuştu.

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