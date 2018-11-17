Başkan Çiftçi'den Dünya Hoşgörü Gününde anlamlı ziyaret

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü'nde Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Zeynep Ecrin Çopur'u evinde ziyaret etti.

Sivas'ın Gürün ilçesi Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Uğur Uzunpınar ve Çopur'un öğretmeni Burak Kayapınar'ında eşlik ettiği ziyarette konuşan Başkan Çiftçi, ”Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sosyal gelişimi, vatanını, milletini ve bayrağını sevmesi, saygı duyması için elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Bugün 300 öğretmenimizin 150 öğrenci ailemizi ‘Kapıyı Sevgiyle Çal Gönüller Hoş Olsun' sloganıyla ziyaret ettiği bu anlamlı günü kutluyor, geleceğimizin teminatı birbirinden değerli tüm öğrencilerimizi alnından öpüyorum.” dedi. Başkan Çiftçi daha sonra Zeynep Ecrin Çopur'a tablet hediye etti.