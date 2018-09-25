Başkan Çiftçi'ye ziyaretler

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi İstanbul Sivas Konfederasyonu Kadın Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle birlikte iyilik için koşan Rıza Markaş ziyaret etti.

İstanbul Sivas Konfederasyonu Kadın Komisyonu Başkanı ve üyeleri Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Sivas temasları kapsamında ilçe ziyaretlerini sürdüren komisyon üyeleri, Başkan Çiftçi'yi ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çiftçi,"İstanbul'daki hemşerilerimizin tek bir çatı altında toplanmasını, birlik beraberlik içerisinde hareket etmesini sağlayan federasyonumuzu ve çalışmalarını takdirle karşılıyoruz." dedi. Komisyon üyeleri daha sonra ilçenin önemli turistik yerleri arasında yer alan Şuğul Kanyonu ve Gökpınar Gölü'nü gezdi.

Başkan Çiftçi'yi daha sonra insanlar arasında iyilik köprüsü kurmak için Van'dan İzmir'e koşan Rıza Markaş ziyaret etti. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, iyilik köprüsü kurmak adına Van'dan başlattığı bin 830 kilometrelik yolu, 13 kent ile 56 beldeyi geçerek iki ayda tamamlamayı planlayan Markaş, Başkan Çifçi'ye çalışmalarında başarılar diledi. Koşusunu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de bitirmeyi tamamlamayı hedefleyen ve günde ortama 30-40 kilometre koşan Markaş'a başarılar dileyen Başkan Çiftçi, iyiliğin toplumdaki önemine dikkat çekti.