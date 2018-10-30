Başkan Mermer, "Tarihi cami yıkılma tehlikesi yaşıyor"

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Belediye Başkanı Necmettin Mermer, ilçelerinde bulunan bulunan tarihi merkez camisinin ağır işleyen restorasyon çalışmaları nedeni ile doğal etkenlerden kaynaklı zarar gördüğünü belirtti.

Altınyayla ilçesinde Rıfat Öçten Mahallesi Akbulut Caddesi üzerinde bulunan ve 1895 yılında Ahmet Ağa tarafından Mahmut Usta'ya yaptırılan tarihi merkez cami yıkılma tehlikesi yaşıyor. Kare planlı ahşap işçilikle yapılan cami, kökboyası ile yapılan ahşap tavan işlemesiyle dikkat çekiyor. Son cemaat mahalli ve iki ayrı mekanlı caminin iç kısmından tek merdivenle çıkılan fevkanesi bulunuyor. Ahşap oyma ve bezemeli minberi ve sade bir mihrabı bulunan cami ayrıca caminin yaptırıldığı zamana ait üzerinde tarihleri bulunan 32 adet halı seccadesiyle biliniyor.

Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer,"Tarihi merkez camimiz restorasyona alındı. Türkiye'de eşi benzeri olmayan 2-3 camiden biri özelliği muhteşem bir tavan ahşap işlemeciliği var. Türkiye'de bilindik bir cami restorasyondan sonra iki aydır bir çalışma yok. Çalışıldığı bir dönemde de iyi bir çalışma yoktu. Şu anda cami her türlü ikilim şartlarında ve her türlü dışa açık zarar görecek şekilde temeli su alıyor. Bunlar önlenmeden bir çatı yapıldı ama çatının maalesef durumu ortada şuanda caminin hem duvarlarında hem çatısında içerinin o muhteşem ahşap işçiliği iklim şartlarından zarar göreceğinden dolayı nemden, rutubetten dolayı zarar göreceği bir ortam var. Şuanda caminin çalışma ortamı sağlıklı olmadığı için garantiye almadan işlerde durmuş vaziyette ve bu ahşap işlemeli cami göz göre göre kış şartlarına maruz kalırsa yıkılma tehlikesi var. Ben buradan sesleniyorum. Gelin bu muhteşem eseri koruyalım. En azından restorasyon yapılacaksa bu şekilde sahipsiz, bakımsız, ilgi ve alakasız bir biçimde ortada bırakılmasın restorasyon, restorasyon şartlarına uygun yapılsın" dedi.

"Tarihi esere sahip çıkalım"

Tarihi esere sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Mermer,"Altınyayla'nın değerlerinden birisi bu camimizdir. Camimizin özelliğini salman ve müştak ustalarının yapmış olduğu bu eseri, el işçiliğini oradaki tavan boyalarını ve ahşap oymacılığını muhteşem örneklerini görebilir. Biz salman ve müştak ustaları yeniden bulamayacağımıza göre onların yaptığı bu esere sahip çıkmak zorundayız. Yıkılmasını ve bu şekilde zarara uğramasını, kötü vaziyette bırakılmasını istemiyoruz" diye konuştu.