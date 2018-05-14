Başkan Öztürk, şehit anneleriyle buluştu

Kangal Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsevgin Sönmez Durgun, şehit anneleri ve çok sayıda kadın katıldı.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsevgin Sönmez Durgun anneliğin önemine vurgu yaparak,"Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ise,"Cennet annelerimizin ayağı altındadır. Annelerimizin kıymetini hayattayken bilmek lazım bu nedenle ilk olarak bizler için vatanımız için bayrağımız için şehit düşen Mehmetçiğimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.

Programda Başkan Öztürk şehit annelerine çiçek ve Türk bayrağı hediye etti. Programda yılın annesi seçilen ve 5 yıldır hasta torununa bakan Zemhenur Kel’e hediyelerini Başkan Öztürk takdim etti. Program halk oyunu gösterisi ve mini konserle devam etti.