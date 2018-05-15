Başkan Vidinel, Sivas’ta hemşehrileriyle buluştu

Sivas Tokatlılar Derneği’nin konuğu olarak Sivas’a gelen Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel söyleşi programına katıldı. Sivas’ta yaşayan Tokatlı hemşehrileriyle buluşan Başkan Vidinel belediyenin çalışmalarını anlattı.

Başkan Vidinel,"Uzun çarşımızda yapacağımız çalışmalar Kültür Bakanlığımız tarafından programa alındı. Proje çalışmaları devam ediyor. Uygulama çalışmaları da yapılacak. 200 gibi evimizi tekrar Kültür Bakanlığı programına aldık. Şuanda proje çalışmaları devam ediyor. Kültür Bakanlığı dahil tüm bakanlıkların en fazla yatırım yaptığı yer Zile bunun geri planında kollektif bir çalışma anlayışı bir takım ruhu mantıksal çerçevede projelendirme ve işi takip yatıyor. İkili diyaloglar, bireysel ilişkiler ve biz bize destek veren herkesle çalışıyoruz. Siyasi düşüncelerine bakmadan, yaşam biçimlerine bakmadan işin ehliyle doğru düşünen herkesle çalışıyoruz. Demokrasi gereği bir partiden seçildik ancak halkımızın tamamını bir ve beraber gören anlayışla çalışıyoruz" dedi.