İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkanla güldüren mezar diyalog

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’dan mizahi bir dille mezar yeri isteyen vatandaş ve başkanın verdiği cevap takipçilerini güldürdü.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'dan mizahi bir dille mezar yeri isteyen vatandaş ve başkanın verdiği cevap takipçilerini güldürdü.


Bir vatandaş, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın twitter hesabından Aydın'a seslenerek, Sivas Merkez'de bulunan Halfelik mezarlığında boş yer olup olmadığını sordu. Aydın'dan “hayırdır” cevabını alan Cemal ismini kullanan kişi, ”Mezarımı kazın bayıra düze, Yönümü çevirin sıladan düze.” Mısraları ile mizahi bir karşılık verdi. Aydın ise bu mısralara karşı “Biz kıbleye çeviriyoruz” diyerek konuyu kapattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.