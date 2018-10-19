'Bayıltan taciz' ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

Sivas'ta dün ilk iş gününde patronu tarafından tarafından tacize uğradığını iddia edilen genç kızın olayıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olay dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada işe başlayan genç kız iddiaya göre iş yerinde kahve yaptığı sırada patronu D.A.'nın tacizine uğradı. Genç kız durumu telefonla annesi M.K.'ya haber verdi. Kızının çalıştığı firmaya gelen anne kızını taciz ettiğini öne sürdüğü patronu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle anne sinir krizi geçirerek bayıldı. Annenin durumunu görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anneyi hastaneye kaldırdı. Genç kızı ilk iş gününde taciz ettiği iddia edilen patron D.A. da polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayın ardından Sivas Valiliği olayla ilgili adli ve idari işlem başlattı. Vali Davut Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adli ve idari işlem başlatılmıştır" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlattı.