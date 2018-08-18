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18 Ağustos 2018 16:28

Bayram öncesi çocuklara giysi yardımı

Sivas Belediyesi bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği Kurban Bayramı öncesi çocuklara giysi yardımında bulunarak yüzlerini güldürdü.

Bayram öncesi çocuklara giysi yardımı

18 Ağustos 2018 16:28


Hayat Ağacı Derneği, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere giyecek yardımında bulundu. Hayır sahibi esnaf ve iş adamlarının bağışları sayesinde, ihtiyaç sahibi aileler, daha önce kendilerine bildirilen randevu günlerinde giyim yardımı aldı. Gıda Bankası’ndan mutfak eksiğini ücretsiz alan ailelere, ihtiyaçlılık durumlarına göre yılda bir veya iki defa giyim yardımı yapılıyor. Kurban Bayramı öncesinde randevu günlerinde göre ortalama 500 kişiye giyim yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi kimseler, çocuklar ile birlikte reyonlardan beğendikleri kıyafeti seçebiliyor.


Giyim yardımı kapsamında her bir kimseye çorap ve çamaşır da veriliyor. Diğer yandan kıyafet yardımı alan ailelerin çocuklarına, hayır sahiplerinin bağışladığı oyuncaklardan hediye ediliyor. Sivas merkezde her bir ihtiyacını Gıda Bankası’ndan karşılama imkanı olan ihtiyaç sahibi kimseler, bağışları ile Hayat Ağacı Derneğine katkı sağlayan hayır sahiplerine duacı oluyor.




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